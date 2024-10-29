Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів – з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це вже втринадцяте з часу повномасштабного вторгнення продовжується строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Минулого разу їх продовжували влітку. 7 серпня президент України підписав відповідні закони.

Воєнний стан в Україні оголосили після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді ж було оголошено загальну мобілізацію.