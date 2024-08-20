Суспільство

В Україні збережеться спекотна погода
20 Серпня 2024 21:54
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Лелеки / Фото: Національний природний парк "Слобожанський"

У середу, 21 серпня, у більшості областей України триматиметься суха спекотна погода, тільки в західних областях удень місцями пройде короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних областях 29-34°, на решті території сильна спека 35-37°.

У Києві в середу без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі 18-20°, вдень сильна спека 35°.

У четвер, 22 серпня, у західних, подекуди північних, Вінницькій, південно-східних областях та в Криму короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер східний із переходом у більшості областей на північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 16-21°, на півдні до 23°; вдень у південній частині, східних та більшості центральних областей сильна спека 35-37°, на решті території 28-33°.

Прогноз погоди у Києві на 22 серпня – без опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі близько 20°, вдень 29-31°.


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