В Україні збережется прохолодна погода

У ніч на четвер, 19 жовтня, на півночі Лівобережжя, а вдень і в західних областях України місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, удень 9-14°; на півдні країни вночі 3-8°, удень 13-18°.

У Києві 19 жовтня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, удень 11-13°.

У п’ятницю, 20 жовтня, в Україні часом дощі, уночі на північному сході з мокрим снігом (на півдні країни без опадів). Температура вночі 4-9° (на північному сході 0-5° тепла), у південних областях до 14°, удень 13-18°, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті до 23°, у північній частині 7-12°.

Вітер південно-західний, у північній частині східний, 5-10 м/с, удень 20 жовтня у південних, центральних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с.

У Києві 20 жовтня часом дощ; температура вночі 7-9° тепла, удень близько 10°. Вітер східний, 5-10 м/с.