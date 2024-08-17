В Україні завтра до +36°

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на заході країни грози. Короткочасний дощ і гроза очікуються вдень подекуди в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та західних областях України в неділю, 18 серпня, в решті областей без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 29-34°, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека 35-36°, у Карпатах 22-27°.

У Києві 18 серпня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.

У понеділок, 19 серпня, в Україні переважно без опадів, лише в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 30-34°, подекуди в південних і центральних областях сильна спека 35-37°.

У Києві 19 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.