Політика

В Україні запустили сайт, присвячений санкціям проти Росії

3 Червня 2024 14:54
росія, санкції
Головна сторінка сайту, присвяченого санкціям проти РФ / Скриншот

В Україні запустили сайт, присвячений санкціям проти РФ у зв’язку з її агресією проти нашої держави.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“На сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал РФ. Користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора”, – пояснив Єрмак.


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