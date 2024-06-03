В Україні запустили сайт, присвячений санкціям проти Росії

В Україні запустили сайт, присвячений санкціям проти РФ у зв’язку з її агресією проти нашої держави.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“На сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал РФ. Користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора”, – пояснив Єрмак.