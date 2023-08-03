Суспільство

В Україні викрито масштабну схему переправлення немовлят за кордон

3 Серпня 2023 12:35
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діти, прокуратура

Правоохоронці викрили масштабну схему переправлення новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, до складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких 2 співорганізатора та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони продавали новонароджених дітей іноземним громадянам, які не є сімейними парами в розумінні українського законодавства та проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство.

Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців.

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро.

Згідно з домовленостями сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни.

У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування. Також жінки отримували значно меншу винагороду за участь у сурогатному материнстві, ніж їм обіцяли учасники злочинної організації.

У межах слідства було встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

У межах спецоперації за адресами проживання підозрюваних, в офісах та клініках правоохоронці провели понад 40 обшуків.

Було вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флешносії.

Зараз триває систематизація та аналіз вилученої документації. Перевіряється інформація щодо близько 40 фактів незаконного переміщення новонароджених дітей з України за кордон.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.


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