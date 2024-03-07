Суспільство

В Україні відключили домен ukr.net. Не працюють пошта та стрічка новин

7 Березня 2024 11:36
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інтернет, змі
Ілюстративне фото / Getty Images

Сьогодні, 7 березня, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.

В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин ukr.net та електронна пошта @ ukr.net, про це йдеться в прес-релізі ukr.net.

“Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової”, — йдеться в повідомленні ukr.net.

“Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі ukr.net та користуються поштою @ ukr.net, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складнощі тимчасові”, — наголосили в ukr.net.


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