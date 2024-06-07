Економіка

В Україні у тестовому режимі запровадять нові графіки відключень світла
7 Червня 2024 17:01
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електроенергія
Енергетики ремонтують електромережі після ракетних обстрілів Харківщини / Фото: УНІАН

Із суботи 8 червня у тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Мета – забезпечити меншу тривалість обмежень.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, передає Інтерфакс-Україна.

“Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно “розвантажитися” в певній області. У зв’язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин”, – сказав Власенко.

В “Укренерго” згодом додали, що вдень суботи відключення світла не прогнозуються. Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Однак у разі зміни ситуації буде повідомлено окремо.


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