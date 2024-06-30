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Операцію з вживлення нейроімплантату в мозок другого пацієнта Neuralink відкладено
30 Червня 2024 12:30
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Neuralink
Neuralink Ілона Маска працює над відновленням функцій паралізованих пацієнтів / Фото Bloomberg

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка займається виробництвом мозкових імплантатів, повинна була вживити свій пристрій другому пацієнту минулого понеділка, але операція була зупинена через його стан. Про це повідомив Майкл Лоутон, головний виконавчий директор Неврологічного інституту Барроу, пише Bloomberg.

Пацієнт мав проблеми зі здоров’ям, які зробили його непридатним кандидатом для участі в дослідженні експериментального пристрою Neuralink, сказав Лоутон під час телефонної розмови. Запасний кандидат, ймовірно, буде прооперований наступного місяця у центрі Барроу.

“Вибір правильного пацієнта для подібних випробувань дуже важливий, – сказав Лоутон. “Всі, хто бере участь, як з клінічної, так і з хірургічної точки зору, хочуть зробити все ідеально”.

Neuralink не відповів Bloomberg на запит про коментар.

Зараз стартап знаходиться на ранніх стадіях клінічних випробувань свого пристрою, який спрямований на відновлення функцій паралізованих пацієнтів. Чоловік з Арізони, Ноланд Арбо, нещодавно став першим пацієнтом, якому імплантували цей пристрій. Паралізований після травми спинного мозку у 2016 році, Арбо тепер може успішно грати у відеоігри, використовуючи свої думки.

Пацієнт, операцію якого скасували цього тижня, має бічний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба Лу Геріга, що спричиняє дегенерацію нервових клітин у хребті та головному мозку. Зрештою, м’язи стають паралізованими.

Правила конфіденційності пацієнтів не дозволяють розголошувати додаткову інформацію про них.

Випробування пристрою на пацієнтах з різними причинами рухових порушень є корисним, вважає Крістін Велл, доцент кафедри нейрохірургії в Університеті Колорадо і колишній співробітник Управління з контролю за продуктами і ліками США.

“Дуже важливо знати, що він працює при різних станах”, – сказала Велл. Крім того, дослідники Neuralink мають ширший пул пацієнтів для набору.

У січні Арбо прооперували в Барроу. У центрі, розташованому у Феніксі, лікують пацієнтів зі складними неврологічними захворюваннями. У квітні президент Neuralink похвалив Барроу за те, що центр рухається “з блискавичною швидкістю для надання якісної допомоги своїм пацієнтам”.


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