Перший людський імплантат мозку Neuralink дав збій

Компанія Neuralink зіткнулася з технічними проблемами пристрою, який вона імплантувала в мозок своєму першому пацієнту.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Електроди, розташовані в тканині мозку, почали виходити з цієї тканини, що завадило пристрою працювати належним чином. Компанія заявила, що вони змогли розв’язати цю проблему за допомогою програмних виправлень, які поліпшили продуктивність пристрою.

Neuralink також працює над покращенням функцій інтерфейсу, таких як введення тексту та керування курсором, а також планують розширити можливості пристроїв для фізичного світу. Експерти зазначають, що ускладнення можуть виникати через рухи мозку у внутрішньочерепному просторі, бо нитки з’єднуються з пристроєм усередині черепної кістки.