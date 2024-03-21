Перший пацієнт з імплантом Neuralink показав, як за допомогою сили думки грає в шахи

Компанія Neuralink Ілона Маска представила першого пацієнта, який отримав свій мозково-комп’ютерний імплантат.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пацієнт – 29-річний чоловік на ім’я Нолан Арбо, який сказав, що був паралізований нижче шиї після інциденту під час дайвінгу.

На відео Арбо рухає курсором по екрану ноутбука і призупиняє музичний плеєр. Він сказав, що імплантат дав йому змогу грати в шахи і Civilization VI. Він зазначив, що раніше використовував інші допоміжні пристрої, як-от палички для рота, але імплантат Neuralink дав йому змогу проводити триваліші ігрові сесії, а також грати онлайн. Він сказав, що може користуватися імплантатом близько восьми годин, перш ніж його потрібно підзарядити.

Арбо став першим пацієнтом, який отримав імплантат у січні, після того як торік Neuralink почала набір пацієнтів. Раніше компанія тестувала імплант на тваринах, включно з шимпанзе, і деякі її методи тестування на тваринах були предметом федеральних розслідувань.

У відео Арбо вказав, що його досвід використання мозкового імплантату досі був позитивним, незважаючи на деякі початкові проблеми.