Маск заявив, що Neuralink імплантувала чип у мозок другій людині

Бізнесмен Ілон Маск заявив, що його компаній Neuralink успішно імплантувала другому пацієнту в мозок свій пристрій. Чип розроблений, щоб дати паралізованим пацієнтам можливість використовувати цифрові пристрої, керуючи ними силою думки.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Маска, у пацієнта була травма спинного мозку – така сама, як і в першої людини, якій раніше вживили чип Neuralink.

Проєкт Neuralink був створений 2016 року, через три роки компанія представила прототип чипа, що з’єднує мозок з комп’ютером. Про імплантацію чипа Neuralink першому пацієнту, якого звуть Нолан Арбо, Ілон Маск повідомив у січні 2024 року. Арбо був паралізований унаслідок нещасного випадку під час дайвінгу.

Чип уже дозволив першому пацієнту грати у відеоігри, шукати інформацію в інтернеті, робити публікації в соціальних мережах і рухати курсором на своєму ноутбуці.