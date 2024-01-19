Суспільство

В Україні переукомплектують тисячі аптечок для військових — Міноборони

19 Січня 2024 17:19
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міноборони

Заступниця глави Міністерства оборони Наталія Калмикова разом з представниками Медичних сил ЗСУ й командою Leleka Foundation оцінили стан і наявність аптечок та наплічників бойового медика.

Про це повідомили на сторінці МО у Facebook.

“Перекомплектовуватимуть тисячі аптечок”, — мовиться у повідомленні.

Водночас зазначається, що наразі на складах зберігаються близько десяти видів аптечок, більшість з яких передані як благодійна допомога. Вони по-різному укомплектовані, а їхні складові відрізняються за якістю.

“Серед аптечок є такі, що відповідають потребам військових. Але є й аптечки укомплектовані, наприклад, неякісними турнікетами, які не можна використовувати. Сьогодні у нас є завдання — перекомплектувати наявні аптечки так, щоб їх можна було використовувати у військах. Якісних складових для цього достатньо”, — вказала Калмикова.

Заступниця міністра підкреслила, що відповідне рішення є тимчасовим.

“Ми маємо використати наявний ресурс для того, аби оперативно закрити потреби. Однак надалі орієнтуємося на закупівлю якісного медичного майна за стандартами держав НАТО. Це відбудеться найближчим часом. Адже мовиться про найцінніше — життя та здоров’я військових”, — додала посадовиця.


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