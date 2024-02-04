В Україні очікується до +11°, дощ, вітер і мокрий сніг

У понеділок, 5 лютого, в Україні часом дощ і мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та в південній частині 6-11° тепла.

У Києві в понеділок часом дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

У вівторок, 6 лютого, у західних областях, вночі та на Лівобережжі, вдень також у північних і більшості центральних областей України мокрий сніг і дощ, на решті територій без суттєвих опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у південно-західних областях 6-11° тепла, у східних і північних областях близько 0°.

У Києві у вівторок вночі без істотних опадів, вдень дощі та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.