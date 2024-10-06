Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджено суховантажне судно

Внаслідок нічної атаки в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м², повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений. Осколками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС.

“Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали”, – написав Кіпер у Telegram.