ППО знешкодила всі БПЛА над Києвом і на підступах до міста – КМВА

Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку на Київ. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

Як повідомили в Київській МВА, силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

“Дякую усім киянам та гостям міста хто сумлінно виконує правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямує до укриття!” – написав у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.