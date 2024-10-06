Політика

ППО знешкодила всі БПЛА над Києвом і на підступах до міста – КМВА
6 Жовтня 2024 09:13
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київ, ппо
Працює мобільна вогнева група / Фото Західне ОТО НГУ

Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку на Київ. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

Як повідомили в Київській МВА, силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

“Дякую усім киянам та гостям міста хто сумлінно виконує правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямує до укриття!” – написав у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.


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