Суспільство

В Україні буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі з грозами

29 Липня 2023 21:00
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Хмарно з проясненнями буде в Україні в неділю, 30 липня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°.

У Києві 30 липня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

У понеділок, 31 липня, в Україні хмарно з проясненнями. Можливий дощ, місцями грози, лише в південно-східних областях без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в південній та східній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°; на решті територій вночі 14-19°, вдень 22-27°, у центральних областях до 31°.

У Києві 31 липня хмарно з проясненнями. Можливий дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.


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