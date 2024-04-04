Економіка

В шести областях України вводять графіки відключень світла

4 Квітня 2024 19:08
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електроенергія
Ілюстративне фото / pexels

В шести областях України вимушені застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.

За даними “Укренерго”, тимчасові заходи обмеження споживання будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська;
  • Сумська області.

Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.

“Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання”, – повідомили в Укренерго.

Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.


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