В шести областях України вводять графіки відключень світла

В шести областях України вимушені застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.

За даними “Укренерго”, тимчасові заходи обмеження споживання будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Кіровоградська;

Полтавська;

Сумська області.

Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.

“Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання”, – повідомили в Укренерго.

Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.