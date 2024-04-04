В шести областях України вводять графіки відключень світла

В шести областях України вимушені застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.
За даними “Укренерго”, тимчасові заходи обмеження споживання будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Полтавська;
- Сумська області.
Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.
“Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання”, – повідомили в Укренерго.
Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.