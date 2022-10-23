Політика

В Сенаті закликли Байдена збільшити постачання зброї Україні

23 Жовтня 2022 13:56
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сша

Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл закликав адміністрацію президента Джо Байдена прискорити військову допомогу Україні.

Він пропонує надати Україні додаткову протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та гуманітарну й економічну підтримку після ракетних ударів Росії по об’єктах української енергетичної інфраструктури.

Сенатор зазначає, що Путін використовує енергію як ще одну зброю для підкорення суверенних країн своїй волі. 

“Адміністрація Байдена та друзі України по всьому світу повинні діяти швидше та активніше, щоб отримати необхідну допомогу Україні. І вашингтонські демократи повинні припинити свою війну проти нашої власної американської енергетичної безпеки та незалежності. Це є основним інтересом національної безпеки Америки — дати зрозуміти, що ревізіоністські держави, такі як Росія чи Китай, не можуть просто поглинути менших сусідів. Адміністрація Байдена та наші союзники повинні зробити більше, щоб надати Україні інструменти, необхідні для перешкоджання російській агресії. Очевидно, що це має включати додаткову протиповітряну оборону, вогонь на великій відстані, а також гуманітарну та економічну підтримку, щоб допомогти цій зруйнованій війною країні витримати майбутню зиму”, – написав Макконнелл.


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