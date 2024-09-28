Вдень над Харковом майже не буває російських розвідувальних дронів, повідомляють військові

За останній час вдень над Харковом майже не буває російських розвідувальних БПЛА. Про це у соцмережі X пише волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко.

Він наводить повідомлення від військових, які зараз перебувають у місті.

“Сидимо більше тижня в Харкові. Жодного “крила” не було. Пару раз […], але нічого не було по факту”, – написали Стерненку військові.

За словами волонтера, це саме той результат, “якого ми прагнемо. Але треба закривати і інші міста”.

“І треба збивати російські крила вночі. Це потребує більших ресурсів, тим паче паралельно ми тягнемо і забезпечення фронту”, – написав він у соцмережі X.

Пізніше Стерненко дописав: