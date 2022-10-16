В Рубіжному чеченці виселяють цивільних з їхніх будинків для поселення там своїх офіцерів

Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення та ведеуть повітряну розвідку. Росіяни, як і завжди, порушують норми Міжнародного гуманітарного права і завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.

В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В населеному пункті Токмак знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В населеному пункті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.