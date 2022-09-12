Кримінал

В результаті обстрілу Харкова одна людина загинула, місто знеструмлено

12 Вересня 2022 14:25
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Сьогодні вдень окупанти завдали удари по двох районах Харкова – Основ’янському та Київському.

Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 1 людина загинула, кількість поранених збільшилася до 4 (раніше повідомлялося про одного).

Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється.

Повідомляється, що весь електротранспорт Харкова, включно із метро, зупинився у зв’язку з відсутністю електропостачання.

Як повідомили в Харківобленерго, обсяг знеструмлення у Харкові на рівні вчорашнього. “Причини знеструмлення з’ясовуються. Енергетики працюють”, – запевнили у Харківобленерго.


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