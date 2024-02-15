“В рази пекельніше за битву в Бахмуті”. Жорін розповів про бої за Авдіївку

Заступник командира третьої окремої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що бої в Авдіївці Донецької області, куди для підсилення перекинули бійців, у рази складніші за ті, що були в Бахмуті.

Про це він написав у Telegram у четвер, 15 лютого.

За словами Жоріна, 3-я ОШБр виконує бойові завдання в умовах, “які навіть нам було складно уявити”. Він каже, що їм протистоять «не просто переважаючі сили» армії РФ, їхня кількість “величезна” і окупанти “пруть з усіх сторін”.

“Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті”, — розповів Жорін.