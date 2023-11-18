В районі Кринок на Херсонщині бойові позиції кинули 20 окупантів – Генштаб

Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, нагадали в ГШ, в ніч на 18 листопада противником було нанесено авіаційні удари по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА типу “Шахед-136/131”. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 29 з 38 ударних БпЛА.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак.

ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Торського Донецької області.

ворог вів штурмові дії в районі Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.

ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.

ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки. На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 3 атаки. На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади зс рф, які самовільно залишили бойові позиції.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюють зерновий врожай мирних громадян. Так в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна “влада” намагається баржами вивезти викрадену пшеницю до своїх портів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника.