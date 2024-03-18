Суспільство

В Одеській ОВА показали як будують оборонні фортифікації

18 Березня 2024 13:15
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В Одеській області зміцнюють існуючі та створюють нові оборонні рубежі. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, посилення обороноздатності регіону є пріоритетним напрямком.

“Ворог підступний і безжальний. А війна триває. І наша задача в цій війні – не дати ворогу захопити нові території, вибивати окупантів із захоплених земель”, – зазначив Кіпер.

Облаштування оборонних фортифікацій на Одещині / Фото: Одеська ОВА

В області будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі, “зуби драконів”, протитанкові рови та інші невибухові загородження.

До цих робіт залучили близько 150 людей та 80 одиниць техніки.


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