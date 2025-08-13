В Одесі правоохоронці почали прибирати шлагбауми на в’їздах до моря

Правоохоронці Одеси розслідують зловживання посадовців комунального підприємства та міськради, які обмежили доступ до узбережжя Чорного моря. Правоохоронці вже прибрали шлагбауми на паркувальних майданчиках, що заважали вільному проїзду відпочивальників.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України розслідуються факти зловживання своїм становищем службовими особами КП “Одестранспарксервіс” та одного з департаментів міської ради.

“Слідство наразі фіксує факти порушення Закону при укладанні договорів з підприємцями з експлуатації майданчиків для платного паркування транспорту в Одесі та Одеському районі, в яких зменшена фактична площа, а також встановлено шлагбауми”, — йдеться в повідомленні.

Під час низки обшуків правоохоронці вжили заходів для звільнення паркувальних майданчиків від шлагбаумів з метою безперешкодного доступу відпочивальників до узбережжя Чорного моря.