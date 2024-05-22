Суспільство

В низці областей України очікуються короткочасні дощі та грози

22 Травня 2024 21:46
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Ілюстративне фото / УНІАН

У четвер, 23 травня, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень подекуди і в північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті та в Карпатах 18-23°.

У Києві в четвер буде без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

У п’ятницю, 24 травня, синоптики прогнозують здебільшого суху погоду, лише вдень у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині місцями можливі короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, удень у Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, у західних областях та південній частині до 29°.

У столиці України в п’ятницю – без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.


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