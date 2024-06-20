Суспільство

Кількість біженців по світу за останній рік перевищила 43 мільйона осіб, – ООН
20 Червня 2024 19:47
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біженці, оон
Українські біженці в Бухаресті, Румунія / Фото: AP

Кількість біженців по світу за останній рік перевищила 43 мільйона осіб – одна людина із 69 на планеті була вимушено переміщена через війни, переслідування, порушення прав, загрози життю.

Про це повідомляє RFI з посиланням на дані ООН.

“За цими різкими цифрами, що зростають, стоять незлічені людські трагедії. Ці страждання мають спонукати міжнародну спільноту вжити термінових заходів для усунення корінних причин вимушеного переміщення”, — каже Верховний комісар у справах з біженців Філіппо Гранді.

Лише за 2023 рік кількість біженців у світі збільшилася на 7%. Загалом наразі біженців у три рази більше, ніж ще десять років тому. 

Найбільше серед них вихідців з Афганістану та Сирії — по 6,4 млн осіб, що у сукупності є третиною від усіх біженців у світі. Далі йдуть Венесуела (6,1 млн) та Україна (6 млн).


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