Під керівництвом Юрія Болоховця ”Ліси України” продають деревину ”своїм” фірмам за півціни — розслідування

В лісгоспах державного підприємства «Ліси України» під керівництвом Юрія Болоховця збувають деревину за півціни по прямих договорах без аукціонів «своїм» фірмам. Крім того, не дивлячись на реформу галузі, правоохоронці продовжують ловити лісників на незаконній вирубці лісів.

Про це йдеться в публікації “Як Юрій Болоховець, директор ДП «Ліси України», очолив корупцію і незаконну вирубку дерев у лісових господарствах” на blackboxosint.com

Навесні 2023 року Кабмін в рамках реформи утворив ДП «Ліси України», якому підпорядкував всі 158 лісових господарств країни. Генеральним директором «Ліси України» було призначено Юрія Болоховця, якого за два тижні до того звільнили з посади голови Держлісагенства з критикою про те, що лісова галузь в своїй більшості перебуває в тіні.

Як йдеться в публікації проекту розслідувань BlackBOX OSINT, за рік існування реформованого підприємства, в лісовій галузі нічого не змінилось. Так само, як і раніше, лісників ловлять на незаконній вирубці дерев, як це сталось восени 2023 роки на Житомирщині, де лісгоспи збували групі підприємців немарковану деревину, завдавши збитків державі на 17 млн грн. В Київській області працівники лісгоспів незаконно зрубали 2500 дерев в лісі в якості «санітарної» вирубки та продали їх. У Вінницькій так само лісники зрубали 7000 дерев на 14 гектарах, завдавши збитків на 53 млн грн.

Окрім того, продовжує процвітати схема з продажем лісу за півціни по прямих договорах без аукціонів, що не передбачено законом. До прикладу наводиться Свалявський лісгосп, який через аукціон продає бук за 4200 грн за 1 куб, а через прямі договори — по ціні 2000 грн за кубометр. Деревину за півціни продають не всім, а тільки «своїм». Так, на Закарпатті лісгоспи збували ліс без аукціонів в 2 рази дешевше фірмі «Транс П», пов’язаній з керуючею справами Закарпатської обласної ради Мирославою Ливч та колишньою начальницею Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Вікторією Білоусовою.

Тільки на Волині, за підрахунками місцевого підприємця Сергія Товкача, лісгоспи втрачають до 2,5 млн євро на місяць різниці між ціною, за якою вони продають ліс, і ринковою. Ці кошти потім йдуть на оплату мовчання правоохоронних і державних органів, а також на особисте збагачення, впевнений Товкач.

Зовсім нещодавно було затримано вже колишнього заступника Поліського лісового офісу Віталія Суховича: під час обшуків в нього знайшли 4 млн доларів готівкових коштів, золото, дорогі годинники та три елітні автомобілі, яких не було в його декларації. Як каже директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, лісові господарства тільки нарощують об’єми лісозаготівлі, бо, за його словами, вимушені це робити: тепер лісгоспи мають сплачувати ДП «Ліси України» до 30% своєї виручки в якості данини.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань виявили, що гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець самовільно захопив земельну ділянку в Чернігівській області, де побудував будинок, якого немає в його декларації. Окрім цього, на сусідній ділянця родина Болоховця влаштувала незаконний туристичний бізнес.