Політика

В Німеччині обіцяють передати Україні першу систему ППО IRIS-T найближчими днями

10 Жовтня 2022 16:48
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німеччина

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T “у найближчі кілька днів”.

Про це пише “Європейська правда“.

“Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців”, – заявила Крістіне Ламбрехт. 

Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен під час масованої ракетної атаки на Київ вранці 10 жовтня ховалася в одному сховищі з сотнями киян. 


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