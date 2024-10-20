В наступному році буде два підвищення пенсій

Наступного року підвищення пенсій в Україні відбуватиметься у два етапи. Перший етап слід очікувати у березні 2025 року. Тоді пройде щорічна березнева індексація. Другий етап припаде на середину року, і він буде пов’язаний із нововведеннями пенсійної реформи, пише one.ua.

Як розповіла в ефірі телемарафону міністр соцполітики Оксана Жолнович, у березні 2025 відбудеться індексація пенсій. Це фактичне підвищення усіх пенсійних виплат проходить щороку. Причому від початку повномасштабної війни індексацію пенсій жодного разу не скасовували.

Наступного року індексацію проведуть за рахунок збільшення надходжень від ЄСВ (єдиного соціального внеску). Бюджетна дотація для ПФУ у наступному році зменшиться порівняно з цьогорічною. Але за рахунок збільшення надходжень від сплати ЄСВ індексацію вдасться провести, переконані у Мінсоцполітики.

Оксана Жолнович каже, що збільшення надходжень від ЄСВ вдасться досягти, насамперед, завдяки високим зарплатам військовослужбовців. Адже в них усіх заробітки легальні і доволі високі. А отже й пенсійні внески з їхніх зарплат виходять високими.

Крім того, Оксана Жолнович принагідно закликала усіх громадян легалізувати свої заробітки і сплачувати внески із реальної зарплати, а не з мінімальної, як це багато хто робить. Ймовірно, незабаром надходження від зарплат цивільних осіб також стануть вищими. Якщо запровадять економічне бронювання від мобілізації, то роботодавці будуть змушені легалізувати зарплати. Принаймні, зарплати чоловіків.

Другий етап підвищення пенсій Кабмін планує на середину літа. У нього буде інша природа, ніж у березневої індексації. До середини року уряд має розробити і втілити механізм пенсійної реформи. Цей етап підвищення охопить, насамперед, тих пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок уже давно, і чиї пенсії відчутно менші за пенсії їхніх молодших колег. Їхні оновлені виплати, як і раніше, залежатимуть від сплаченого ними ЄСВ та від страхового стажу. Але для них ще запровадять коефіцієнти, які дозволять трохи підтягнути їм виплати.

Водночас міністр запевнила, що це відбуватиметься не за рахунок тих громадян, які отримують високі пенсії. Їм виплати не зрізатимуть, і певне підвищення пенсій відчують всі.