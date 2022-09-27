В Ізюмі працюватимуть французькі слідчі

В Україну приїхали французькі слідчі, які допоможуть розслідувати злочини російських окупантів в Ізюмському районі на Харківщині. Про це повідомило МЗС Франції у Twitter.

“Слідчі Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору Андрію Костіну. Завтра вони будуть розгорнуті в Ізюмському районі”, – йдеться у повідомленні.

Відомство підкреслило, що “Франція підтримує Україну у боротьбі з безкарністю”.

Les enquêteurs de la @Gendarmerie nationale viennent d'arriver en #Ukraine, @MinColonna les a présentés au Procureur général @AndriyKostinUa. Ils seront déployés dès demain dans la région d'#Izium.



La France est aux côtés de l’#Ukraine dans la lutte contre l’impunité@GDarmanin pic.twitter.com/z7faQgyje4 — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) September 27, 2022