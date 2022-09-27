Кримінал

В Ізюмі працюватимуть французькі слідчі

27 Вересня 2022 13:31
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ізюм

В Україну приїхали французькі слідчі, які допоможуть розслідувати злочини російських окупантів в Ізюмському районі на Харківщині. Про це повідомило МЗС Франції у Twitter.

“Слідчі Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору Андрію Костіну. Завтра вони будуть розгорнуті в Ізюмському районі”, – йдеться у повідомленні.

Відомство підкреслило, що “Франція підтримує Україну у боротьбі з безкарністю”.


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