Екссуддю з Бердянська засудили до 15 років ув’язнення за співпрацю з ФСБ

Колишню суддю з Бердянська визнано винною у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зрадниця передавала ФСБ РФ інформацію про українських військових, зокрема бійців полку “Азов”.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, навесні 2022 року, після окупації Бердянська, суддя з власної ініціативи встановила контакт із представником ФСБ РФ та почала виконувати завдання російської спецслужби.

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Вона збирала та передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових у Донецькій області, зокрема дані про бійців окремого загону спеціального призначення «Азов». Також жінка збирала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.

“Паралельно формувала в колег лояльність до окупаційної влади та допомагала комплектувати штат незаконно створеного в Бердянську псевдопідрозділу — “міністерства надзвичайних ситуацій Росії”, — розповів Кравченко.

Згодом жінка виїхала на підконтрольну Україні територію та очолила один із районних судів Полтавської області. У травні 2023 року її діяльність викрили. Після цього жінці повідомили про підозру, а Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення її з посади судді.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою без права внесення застави.