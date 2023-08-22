Суспільство

Unitorg Company – найбільший постачальник сировини косметичної промисловості

22 Серпня 2023 14:49
  На правах реклами

На ринку косметичної продукції наразі широкий вибір засобів, виробники яких обіцяють неймовірні результати після використання. Розповсюдженим ефектом неякісної косметики є проблеми зі шкірою та волоссям. Це відбувається через надмірне використання хімічних елементів у складі доглядових засобів та декоративної косметики. Маючи сумний досвід та свідому позицію споживання, клієнти, в переважній більшості, починають досконало вивчати склад продукту і купувати саме той, де додані природні складники.

Юніторг Компані – дистриб’ютор інгредієнтів натуральної сировини для косметичної промисловості. Наш асортимент приємно вразить будь-якого виробника розмаїттям якісних натуральних компонентів.

Сировина для косметичної промисловості, гуртовим постачальником якої є наша компанія перевірена за всіма міжнародними стандартами якості та безпеки.

Рослинні екстракти, дистриб’ютором  яких є Unitorgcompany.com.ua широко використовують в косметичній промисловості завдяки природним властивостям. Вони можуть надавати зволожуючий, протизапальний, живильний ефекти. Екстракти з алое вера, лаванди, ромашки, зеленого чаю та багатьох інших часто включають до засобів по догляду за шкірою, волоссям, нігтьовими пластинами.  Засоби, в склад яких включають рослинні екстракти, допомагають подолати візуальні проблеми, зменшити подразнення, заспокоїти, вирівняти текстуру шкіри; зменшити випадіння, ламкість та тьмяність волосся.

Натуральні ефірні олії – краща сировина для косметології та парфумерії завдяки їх приємним ароматом і корисним властивостям для організму людини. Вони додаються до масок, лосьйонів, сироваток, кремів для тіла, обличчя та волосся. Ефірні олії мають цілі букети різноманітних ароматів. Така властивість дає можливість парфюмерам створювати унікальні парфуми на будь-який смак.

Переваги співпраці з Unitorg

Наша компанія постачає найкращу натуральну сировину для відповідальних бізнесів України. Ми відслідковуємо шлях нашої продукції від вирощування її на плантаціях і аж до завезення її в нашу країну. Співпрацюємо лише з перевіреними партнерами, які мають усі необхідні сертифікати якості та безпеки міжнародного зразка. За потреби ми замовляємо додаткові випробування в лабораторіях України. Ми дбаємо про свою репутацію і цінуємо наших клієнтів. 

Замовляючи натуральні рослинні екстракти і ефірні олії гуртом в Юніторг Компані, ви отримаєте найкращий товар, комфортні умови співпраці, доставку в будь-який куточок України (крім окупованих територій).


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