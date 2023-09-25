Унікальна бонусна система онлайн казино Super Gra

Наше онлайн Super Gra casino пропонує широку бонусну програму. Користувачі можуть отримати нагороду не тільки за поповнення балансу, а й за активність у залі ігрових автоматів. Усі акції перераховані на окремій сторінці – перехід на неї здійснюється через основне горизонтальне меню.

Вітальний пакет

За реєстрацію на сайті та поповнення рахунку користувач має право отримати до 560% від суми поповнення. Вітальна програма розбита на чотири етапи. Для проходження кожного потрібно поповнити рахунок (у залік ідуть тільки перші поповнення без пропусків). За проходження кожного з етапів користувач отримує:

перше – Бонус 100%;

друге – Бонус 110%;

третє – Бонус 120%;

четверте – Бонус 130%.

Мінімальна сума поповнення для першого етапу становить лише 100 гривень. На четвертому треба поповнити баланс не менше ніж на 250 гривень. Отримати від цієї акції можна до 30 тисяч гривень, зберігаючи право зупинитися на будь-якому з етапів. Бонусні бали відіграються з вейджером.

Подарунки за поповнення рахунку та лотереї

Подарунки за поповнення рахунку можна отримувати щодня. Для цього потрібно вказати згоду на участь в акції та поповнити рахунок. Крім відсотка на поповнення гравець отримує і фріспіни. За щоденні програми можна заробити до 5 000 гривень і фриспіни на популярні ігрові автомати. Особливість акції – наявність подарунків без вейджера. Окремі заохочення не доведеться навіть відігравати, усі виграні на фриспінах суми можна буде одразу знімати з рахунку.

Місії дня і тижня

Унікальна програма казино – місії або завдання, які змінюються для гравців щодня. Погодившись узяти участь, користувач має уважно вивчити завдання, яке видано саме на поточний день – гра на певному автоматі, поповнення або сума ставок. За виконання місії надаються подарунки та внутрішні бали. Перші можна отримати одразу – фриспіни відіграти і вивести гроші, а бонусні очки використовувати для ставок. Бали, зароблені в місіях, будуть враховуватися в рейтингу (лідерборді). Гравці, які посядуть верхні рядки, отримають цінні призи.

Залік за виконання місій підраховується кілька разів. Спочатку нараховуються щоденні подарунки (нагороди видаються першим трьом місцям), потім вони враховуються в основному рейтингу. У тих, хто не потрапив навіть до списку 100 найкращих, є ще кілька шансів отримати цінний приз – адміністрація проводить випадкові розіграші призів. Переможці всіх попередніх етапів можуть брати участь і у випадковому, і отримати ще один подарунок.

Лідерборд із цінними призами

Щоб побачити своє ім’я в лідерборді, потрібно заробляти бали. Їх нараховують за різні типи активності:

поповнення рахунку на суму не менше за мінімальну;

участь у турнірах і отримання високих місць;

виконання щоденних і щотижневих місій.

Усі бали підсумовуються, і дають право на отримання цінного призу від казино. Підрахунок рейтингу проводиться регулярно, на сторінці з описом акцій є таймер зворотного відліку, після якого результати попереднього забігу будуть обнулені, і почнеться складання нового рейтингу. У залі Supergra призи за високі місця в лідерборді матеріальні. Отримати з доставкою за адресою можна:

за 1 місце – зарядну станцію;

за 2 місце – квадрокоптер;

за 3 місце – ігровий ноутбук;

за 4 місце – тепловізор;

за 5 місце – армійську цифрову рацію;

за 6 місце – годинник;

за 7 місце – супутникову систему Starlink;

за 8 місце – бінокль;

за 9 місце – прилад нічного бачення;

за 10 місце – тактичні активні навушники.

За місця з 11 по 100 теж покладаються подарунки. Ці гравці отримують фріспіни, які не потрібно відігравати з вейджером. Усі суми відразу доступні для виведення.

Доставку матеріальних призів і подарунків адміністрація казино бере на себе. Обов’язкова умова отримання – достовірність зазначених під час реєстрації відомостей. Гравці, які виграли будь-які з матеріальних призів, отримають повідомлення від адміністрації. Доставка буде узгоджена з переможцем.

Акції від провайдерів

Крім акцій від самого казино, гравці зможуть отримати заохочення і від провайдерів – турніри на слотах і групах ігор, а також розіграші додаткових джекпотів. На окремій сторінці в розділі з описами акцій перераховані автомати, на яких можна виграти подарунок безпосередньо від розробника слота. За умови везіння ці заохочення можуть перетинатися, і один і той самий користувач отримає кілька подарунків одночасно – відсоток на поповнення, призи за перемогу в турнірі та нагороду за високе місце в лідерборді. Повний опис акцій і вимоги до користувачів, які беруть участь, наведено на сторінках офіційного сайту.