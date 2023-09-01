Кримінал

Унаслідок обстрілу в Сумській області поранено чотирьох людей

1 Вересня 2023 17:23
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обстріл

У п’ятницю російські окупанти обстріляли з артилерії м. Середина-Буда в Сумській області, внаслідок обстрілу поранень дістали четверо людей, також пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За даними слідства, 1 вересня 2023 року близько 12:00 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога осколкових поранень дістали четверо місцевих жителів. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, об’єкт критичної інфраструктури, п’ять адміністративних будівель та установ, три заклади освіти, магазини і транспортні засоби”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “загалом правоохоронці отримали понад 100 повідомлень про пошкодження майна громадян”.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 


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