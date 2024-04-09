Суспільство

Уламки “Шахедів”пошкодили об′єкти кричної інфрастуктури на Львівщині   – ОВА

9 Квітня 2024 08:59
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дрони, Львів
Іранський Шахед / Getty Images

Уламки збитих на Львівщині “Шахедів” пошкодили об′єкт критичної інфраструктури, зайнялася пожежа.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

“Цієї ночі ворожі “Шахеди” намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області”.

За його словами, на жаль, уламки безпілотників пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили.

Очільник ОВА додав, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі.


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