Україна обрала нову, несподівану тактику – Bild

Генштаб України переосмислює свою стратегію. Повернення територій поки що відкладено. Наразі Україна перебудовує свою оборону та обрала нову, несподівану тактику.

Про це пише Bild.

Головний пріоритет – не оборона нинішньої лінії фронту, а вбивство якнайбільшої кількості російських солдатів при мінімальній кількості власних загиблих. «Наша мета – досягти максимально позитивного співвідношення вбивств», – сказав один із офіцерів в інтерв’ю виданню. Йдеться про співвідношення втрат своїх і ворожих. «Якщо співвідношення 10 до 1 на нашу користь, ми продовжуємо, якщо 1 до 1 відступаємо», – продовжив офіцер.

«Те, що ми переживаємо, – це, по суті, керовані ар’єргардні дії. Ви створюєте мінне поле, спостерігаєте, як на ньому гине якнайбільше росіян і знищуються їх танки. А коли вони прорвуться, ви відступаєте на кілометр і дозволяєте росіянам в’їхати на наступне мінне поле, яке було збудовано за цей час», – каже військовий.