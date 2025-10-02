Українські військові ліквідували ще 980 окупантів за добу — Генштаб

Станом на 2 жовтня 2025 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали понад 1 мільйон 112 тисяч особового складу. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 980 російських військових, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Техніка противника зазнала значних втрат

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:

танків – 11 224 (+1 за добу);

бойових броньованих машин – 23 296 (+2);

артилерійських систем – 33 336 (+12);

реактивних систем залпового вогню – 1 507 (+2);

засобів ППО – 1 224.

Авіація та дрони

Знищено 427 літаків і 346 гелікоптерів. Українські військові також ліквідували 65 823 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+271 за добу).

Інші втрати армії РФ

крилатих ракет – 3 790;

кораблів та катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 303 (+29);

спеціальної техніки – 3 979.

У Генштабі підкреслили, що дані уточнюються.