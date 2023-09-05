Українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті

Сили оборони України мають успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук, цитує Military Media Center.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр напередодні повідомила, що на східному фронті з одного боку локально змінюється динаміка, але загалом схід залишається основним напрямком для наступу росіян. Окупанти з різним ступенем інтенсивності, але постійно намагаються наступати на Лиманському, Куп’янському, Мар’їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

На останньому напрямку зараз «гаряче», точаться бої довкола самого Бахмута. На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже «гаряче» у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. Там росіяни без успіху намагалися відновити втрачені положення. Українські військові з початку контрнаступу звільнили на Бахмутському напрямку 47 км², зокрема 3 км² — протягом минулого тижня.

На Куп’янському та Лиманському напрямку кількість російських обстрілів залишається високою, також зберігається активність окупантів щодо атак. Однак Сили оборони зупиняють їх.

«Ви постійно чуєте приблизно схожі новини (вже, мабуть, більше, ніж пів року), що ворог без успіху наступає. Але насправді це потужні новини. Це означає, що щодня ЗСУ там роблять якісно свою роботу і не дають ворогу просуватися», — сказала Маляр.