У Швейцарії призначили відповідального з питань України

Жак Гербер, міністр охорони здоров’я та економіки кантону Юра, стане делегатом Федеральної ради з питань України у Швейцарії з 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в пресрелізі швейцарського уряду.

Уряд хоче об’єднати свою допомогу Україні в центральній організації. Мета нової посади для Гербера — якісно керувати підтримкою для Києва.

Протягом наступних дванадцяти років (до 2036 року) Федеральна рада має намір надати 5 млрд швейцарських франків (понад 5 млрд доларів) на підтримку України, зокрема 1,5 мільярда швейцарських франків на період 2025–2028 років. 26 червня 2024 року уряд підтвердив, що приватний бізнес Швейцарії має відігравати ключову роль у зусиллях з відновлення України.

Делегат Федеральної ради від України Жак Гербер очолить проєктний підрозділ, спираючись на встановлені процеси та досвід трьох адміністративних офісів:

швейцарське агентство розвитку та співробітництва (SDC) при FDFA;

відділ миру та прав людини (PHRD) у Державному секретаріаті FDFA;

державний секретаріат з економічних питань (SECO) при EAER.

Гербер отримає статус посла та звітуватиме перед міністром закордонних справ Ігнаціо Кассісом та міністром економіки Гі Пармеліном. На посаді міністра кантону Юра він прослужив 9 років.