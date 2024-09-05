Російські Шахеди залетіли на територію Білорусі: підіймали винищувачі

В ніч на 5 вересня два ударні дрони “Шахед” залетіли з Чернігівської області у Гомельську область Білорусі. Білоруські військові підняли в небо винищувачі.

Про це повідомляє”Беларускі Гаюн“

О 1.30 з аеродрому Барановичі у Білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають “Шахеди” – чути вибухи.

“Двічі звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі”. О 2:20 з аеродрому Барановичі піднято другий винищувач ВПС РБ – летить на південний схід.