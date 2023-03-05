Політика

Українські пілоти у США проходять імітацію тренувань на штурмовиках

5 Березня 2023 09:38
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сша, літаки

Двоє українських пілотів наразі перебувають у Сполучених Штатах і проходять оцінку, щоб визначити, скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати штурмовиками, включаючи винищувачі F-16.

За словами офіційних осіб, навички українців оцінюють на тренажерах на військовій базі США в Тусоні, штат Арізона, і незабаром до них можуть приєднатися інші їхні колеги-пілоти, повідомляє ABC News.

У США схвалили прибуття ще 10 українських пілотів для подальшої оцінки вже цього місяця.

Це перший випадок, коли українські пілоти прибули до США, щоб їхні навички оцінили американські військові інструктори. Офіційні особи сказали, що ці зусилля мають подвійну мету: покращити навички пілотів і оцінити, скільки часу може зайняти відповідна програма навчання.

«Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і ми їм надали», — сказав представник адміністрації. 

У США підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати літаками під час перебування в країні.  Пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків.

Наразі немає жодних оновлень щодо рішення США надати F-16 Україні.

«Навіть за найсерйозніших зусиль знадобляться місяці, щоб змусити українців літати на F-16. Вони зараз б’ють по ВПС РФ із ППО, навіщо нам зараз міняти тактику?» – сказав представник оборони США.

За оцінками ВПС США Україні в кінцевому рахунку знадобиться від 50 до 80 F-16, щоб замінити свої нинішні ВПС. Якщо США нададуть нові літаки, на їх доставку в Україну знадобиться від трьох до шести років, з дещо коротшим терміном від 18 до 24 місяців, якщо США відправлять відремонтовані старі моделі F-16. 


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