Українська ППО збиває 80% російських ракет – Наєв

Українська система протиповітряної оборони стала більш ефективною – сили ППО збивають більшість ракет, випущених російськими військами, заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

“На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і становить 80%. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними та компетентними”, – заявив він.

За його словами, російська сторона також змінює тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

“Тому ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири відповідно приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні”, – додав він.