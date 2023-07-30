Економіка

Україні вистачить електроенергії на зиму – Міненерго

30 Липня 2023 20:30
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електроенергія

Під час опалювального сезону 2023-2024 Україна зможе задовольнити потреби у виробленні електроенергії, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Незважаючи на те, що ремонт енергосистем був утруднений через російські повітряні атаки, Україна до середини осені зможе забезпечити 1,7 ГВт потужностей, що генерують, зазначив Галущенко.

Міністр також сказав, що передбачити масштаби нових ракетних ударів Росії по об’єктах української енергетичної системи важко, проте небо України захищене краще ніж минулого року.


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