Українців кличуть до кібервійська

Департамент кіберполіції у сінергії із волонтерами розробили проєкт «МРІЯ» StopRussiaChannel, створений для протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі.

«Майже 750 тисяч людей об’єднав проєкт «StopRussia|MRIYA», створений для ліквідації каналів російських пропагандистів та осіб, які підтримують війну.

Цілі проєкту:

Знищення російських осередків в Укрнеті. Зменшення рівня булінгу і цькування в Інтернеті. Протидія наркотикам та шахрайству. Навчання та тренінги з кібергігієни. Просвіта населення щодо інформаційної гігієни. Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

Так, з початку повномасштабного вторгнення агресора вся країна піднялася для того, щоб припинити розповсюдження кремлівськими медіа-пропагандистами фейків, перекрученої інформації про війну та історичні факти, так званих «вкидів», які дезорієнтують наших співгромадян. Для інформаційної підтримки українських військових, а також надання дієвої відсічі пропаганді прийнято рішення об’єднати на одному майданчику тих, хто готовий протистояти цьому явищу. Завдяки небайдужості суспільства, станом на березень 2023 року кіберполіції вдалося заблокувати більше 22 тисяч ворожих інтернет-ресурсів із загальною аудиторією понад 23 млн осіб», – розповідає старший інспектор сектору оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України Людмила Федорова.

Проєкт має офіційний сайт https://mriya.social, де описані всі його складові. Основою проєкту є телеграм-бот @stopdrugsbot. Він створений та успішно працює задля повідомлення про виявлені ворожі ресурси, які у наступному кіберполіцейські публікують на відповідному телеграм-каналі StopRussia|MRIYA задля направлення на них скарг та подальшого блокування. Повідомляйте боту про виявлені вами ресурси, які поширюють фейки та ворожу пропаганду.



Чат-бот працює досить просто. Потрібно лише підписатися на цей канал та надсилати адміністраторам сервісів скарги на відповідні ресурси, на яких вони розміщуються (телеграм, ютуб, тік-ток, твітер тощо).

Спільнота StopRussia|MRIYA у телеграм-каналі охоплює вже понад 280 000 користувачів. Чим більше однодумців на каналі, тим більше скарг буде направлено службам технічної підтримки соціальних мереж, інтернет-месенджерів тощо, і тим вища вірогідність того, що вони будуть заблоковані.

Для протистояння пропаганді рф в інформаційному просторі приєднуйтесь до проєкту «StopRussia|MRIYA» (офіційний сайт https://mriya.social/) та в Telegram: