Економіка

Україна запросила аварійну допомогу у Румунії та Польщі

9 Грудня 2023 20:41
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електроенергія

Компанія «Укренерго» повідомила про вимушену потребу залучити аварійну допомогу для компенсації електродефіциту. З 12:00 до 19:00 енергію потужністю 300 МВт постачали оператори з Румунії та Польщі.

“Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей”, – пояснила прес-служба “Укренерго” в Telegram-каналі.

У повідомленні вказано, що минулої доби один енергоблок ТЕС виведений в аварійний ремонт, один — у плановий, ще кілька перебувають на етапі відновлення. В «Укренерго» закликали громадян споживати електроенергію ощадливо.


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