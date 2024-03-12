Україна виграла медальний залік зимової Дефлімпіади

Україна вперше в історії стала переможцем медального заліку зимових Дефлімпійських ігор.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт“.

На зимовій Дефлімпіаді-2023 представники України завоювали 19 медалей. З них 10 – золотих, 5 – срібних та 4 – бронзових. Українці випередили Китай (7 золотих медалей), Австрію (6), Польщу (5) та Італію (1).

Це рекордні показники для України на зимових Дефлімпійських іграх, як за кількістю “золота”, так і за сумарною кількістю виграних медалей.

Зимова Дефлімпіада проходила у місті Ерзурум (Туреччина). На Дефлімпійських іграх змагаються спортсмени з порушеннями слуху.