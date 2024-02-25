Політика

Україна стала домінувати у західній частині Чорного моря – британська розвідка

25 Лютого 2024 13:37
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Британська розвідка
Робота українського “зернового коридору” вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення / Фото з відкритих джерел

На початку війни з Україною в лютому 2022 року Військово-морський флот Росії зберігав свободу маневру по всьому Чорному морю, особливо на північному заході. Після успіху України у застосуванні асиметричних альтернатив через відсутність традиційного флоту (різноманітні керовані ракети та кораблі без екіпажу), ЧФ РФ неодноразово був змушений переоцінити свій апетит до ризику.

Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

“Україна продовжує підштовхувати сприйняття російської загрози до нових висот за допомогою комбінованих ударів на суші і на морі, змушуючи підрозділи Чорноморського флоту передислокувати свої основні операційні райони в східну частину Чорного моря”, – зазначено у звіті.

Успіх українських атак постійно змушує ЧФ відступати, а нещодавні події, такі як потоплення тральщика “Івановець” і ВДК “Цезар Куніков”, призвели до відставки другого командувача ЧФ з початку війни. Незважаючи на те, що залишається здатність Росії наносити удари по Україні за допомогою кораблів у відносній безпеці східної частини Чорного моря, стає все більш очевидним, що оборонна позиція, прийнята для захисту від нетрадиційного підходу України до ведення морської війни не працює за призначенням.

“На стратегічному рівні український підхід позбавив Росію можливості втручатися на її морські торговельні шляхи. Після розпаду Чорноморської зернової ініціативи (BSGI), дії України дозволили їй домінувати в західній частині Чорного моря. Це призвело до збільшення експорту Гуманітарним коридором, забезпечивши вищі обсяги торгівлі, ніж у рамках Ініціативи BSGI, що дозволило вийти на довоєнний рівень”, – роблять висновок у розвідці Великої Британії.


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