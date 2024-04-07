Україна потребує вдосконалення протиповітряної оборони, щоб захистити свої енергетичні об’єкти від ракетних атак Росії та уникнути відключень електроенергії цього літа, коли споживання електроенергії наближається до зимового піку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, українська влада досі не може точно оцінити масштаби збитків, завданих енергетиці України, оскільки багато об’єктів досі в руїнах і до них складно дістатися. Але збитки вже вимірюються мільярдами гривень, наголосив Галущенко.

Українські посадовці відзначили, що вже постраждало 6 ГВт електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати у своїх західних союзників цієї зими.

Галущенко зазначив, що Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу для заміни свого пошкодженого, але це може бути марним, якщо держава не матиме достатньо засобів протиповітряної оборони та ракет до них.